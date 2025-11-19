40〜50代の燃え尽き症候群が増えている。人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「バーンアウトしてしまったら這い上がるのは容易ではない。バブル世代の下の氷河期世代が該当し、就活に苦しみ、キャリア後半でも苦しむことになっている」という。写真＝iStock.com／kieferpix※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kieferpix■56％の日本労働者がバーンアウト燃え尽き症候群（バーンアウト）に陥るビジネスパーソンが増えている