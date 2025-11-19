ジャルパックは、「JALunLun ブラックフライデー2025」の一環で「JAL海外ダイナミックパッケージ 期間限定タイムセール」を11月18日から30日まで開催している。JAL海外ダイナミックパッケージを対象に、ハワイ行きは5万円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ行きは4万円、東南アジア・南アジア行きは35,000円、グアム・オーストラリア行きは3万円、東アジア行きは2万円を割り引く。また、ハワイ行きは4名以上で利用できるグループ割引