viaimは、AIによる文字起こしや要約機能を搭載したオープン型のワイヤレスイヤホン「viaim OpenNote」を発売した。価格は3万2800円。 「OpenNote」は、録音した音声のリアルタイム文字起こし・翻訳機能や、文字起こしデータの要約、ToDoリストの生成に対応。話者を自動で識別し、発言者ごとにラベル付けする機能も備える。 会議アシスタント 会議の要点を視覚化するマインドマップ作成機能を搭