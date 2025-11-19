仕事や人生におけるキャリアの方向性を見失う人が増えている。「転職できる自信がない」「このまま今の会社にいて良いのかわからない」──こうした声が、世代や雇用形態を問わず聞かれるようになった。 求人ボックスでは、全国の働く人を対象に「仕事と暮らしの実態調査」を実施。本調査では、キャリアへの不安や相談行動を多角的に分析。 結果から見えてきたのは、年代・雇用形態問わず「キャリアに強い不安」を抱える人が多い