18日、茨城県水戸市の交差点で3歳の女の子が乗用車にはねられ死亡しました。車を運転していたのは自動車教習所の社長の男で、現行犯逮捕されています。警察などによりますと18日午後2時半ごろ、水戸市大工町の県道の交差点で、近くに住む原田恵理香ちゃん3歳が、横断歩道を渡っていたところ、左折しようとした乗用車にはねられ、頭を強く打って死亡しました。警察は、乗用車を運転していた自動車教習所社長の鯨岡則雄容疑者を、過