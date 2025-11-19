米スポーツサイトの「クラッチポインツ」は１８日（日本時間１９日）、今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）の移籍先候補の１番手にサンフランシスコ・ジャイアンツを挙げ、「今井にとって完璧にフィットする」と主張した。今季は８１勝８１敗で、地区優勝を飾ったドジャースとは１２ゲーム差でポストシーズン（ＰＳ）進出を逃しており、先発投手の補強は最優先事項だ。ＰＳ