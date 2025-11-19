「竹林の小径」の落書きされた竹＝10日、京都・嵐山京都市・嵐山の観光名所「竹林の小径」で、竹にアルファベットなどが刻まれる落書き被害が相次ぎ、市と地元団体は19日、道から近い竹を切って手が届かないようにするため、約20本を試験的に伐採した。10月の調査では、約350本が被害を受けていたという。今後、景観への影響を見ながら、さらなる伐採も検討する。伐採したのは、道沿い約30メートルにわたって市有地に生える約2