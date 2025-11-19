大阪府立東淀川高（大阪市淀川区）のテニスコートにマンション１０階からスプレー缶などを投げて生徒を殺害しようとしたとして、府警淀川署は１９日、無職の女（４６）（同区）を殺人未遂容疑で逮捕したと発表した。「生徒を黙らせてやろうと思い、投げた」と容疑を認めているという。発表では、女は１８日午前９時３５分頃、同高の北側に隣接する自宅マンション１０階のベランダから、テニスコートで体育の授業を受けていた１