ヤクルトの中村悠平捕手（３５）が１５、１６日に行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」に出場した。来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の前哨戦。チーム最年長で選出され、前回大会の優勝捕手は２試合を終え、危機感を募らせた。実は強化試合では毎試合後、捕手４人で韓国打線の傾向と対策を話し合っていた。異例とも言える捕手ミーティングが意味するものとは−。