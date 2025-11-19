国際反戦デーに田中美津が率いる「ぐるーぷ・闘うおんな」などは、東京・銀座でデモを行った。ウーマン・リブの旗揚げとされる＝１９７０年１０月２１日戦後の民主化は、家制度の廃止や女性参政権実現などを通じて、女性の権利を拡大した。１９５０年代になると、解放された女性たちは大挙して社会運動の場に参入した。５８年、森崎和江は、パートナーの谷川雁（がん）と福岡県の炭鉱地帯に移り住み、雑誌「サークル村」の創刊