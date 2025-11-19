１２月２８日の有馬記念を目標にしていたアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）が右前脚の種子骨靱帯炎で回避することになった。１９日、管理する橋口調教師は「有馬記念は回避します。今後のことはまだ具体的には決まっていません」と話した。