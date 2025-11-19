ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が１９日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」月間大賞（９・１０月度）の受賞式に臨んだ。９月は２１試合に出場し打率２割５分７厘、５本塁打１９打点、１試合のみ開催された１０月は打率５割、１本塁打２打点で日米通算２５０号を達成。受賞式後の会見では「前半戦でいい結果が残せていない中で本当にいろんな方々のサポートがあり、最後いい結果が出せたと思って