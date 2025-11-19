西武は１９日、今井達也投手のポスティングシステムによる大リーグ移籍について、日本野球機構（ＮＰＢ）を通して申請し、大リーグからメジャー全球団に通知されたと発表した。交渉期限は米東部時間２０２５年１１月１９日午前８時（日本時間同日午後１０時）〜米国東部時間２６年１月２日午後５時（日本時間同３日午前７時）と通知されたとした。今井は作新学院から１７年度ドラフト１位で西武入団。２３年から３年連続で２