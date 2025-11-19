広島、巨人、ロッテ、日本ハムで１３年の現役生活を送った小俣進さん（７４）は、長嶋茂雄さんが２度目に巨人監督に就任した１９９３年シーズンから専属広報を務めた。第一次政権時代には広島からトレード移籍し、貴重な左腕として７７年の優勝に貢献。引退後、古巣の巨人に打撃投手として復帰していたが、突然の指名によって今度は広報として長嶋監督を支えていくことに。嵐のような日々が始まった。◇◇寝耳に水の知