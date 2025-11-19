聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、卓球の混合ダブルスが行われ、金、銀、銅のメダルを中国勢が独占した。日本勢は川口功人（トヨタ自動車）、山田萌心（もえみ）（島根・明誠高）組が準々決勝に進んだが、中国のペアに２―４で敗れた。伊藤優希（日本製鋼所）、山田瑞恵（ＳＭＢＣ日興証券）組、灘光晋太郎（太平電業）、木村亜美（ＨＯＳ）組は初戦に勝利したが