聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、ボウリングで女子シングルスの１次ラウンドが行われ、桜庭まどか（大樹生命保険）が日本勢トップの１２位で、上位２４人で行われる２次ラウンドに進んだ。村野美幸（神奈川県聴覚障害者連盟）は２８位、佐藤杏奈（東北福祉大）は３８位、北川晴子（ヤンセンファーマ）は４７位で、いずれも敗退した。応援に奮起、着実に加点五