秋田市楢山太田町の木の上にいるクマが撮影されました。撮影されたのは15日午後5時過ぎで、撮影者が家の窓からクマの姿を発見したということです。映像では、器用に枝につかまり木の上にいるクマが、ライトに照らされても落ち着いている様子がみられます。撮影者は「最初何か動いたと思いライトを照らしたところクマに気付き撮影した。ライトの光にも動じないで落ち着いた様子だった」と話しています。楢山太田町が隣接する一つ森