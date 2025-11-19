2024年、長女ふうかさんが難病「先天性ミオパチー」であることを公表した女優の星野真里さん。元TBSアナウンサーで現在は都議会議員の夫、高野貴裕さんとともに、ふうかさんとの日々から気付いたことを発信するインスタグラムも始めた。難病や障害のある人を取り巻く環境の改善のために2024年には社会福祉士の資格も取得し、2025年10月31日には細身の子ども向けの肌着開発を目的としたクラウドファンディングを開始。 もともとは引