私（ヨシノ）は、夫のタテルと高校生の息子ナオヤとの3人暮らし。このたび推しの特別公演のチケットが当選！しかし遠方の義父が入院すると、夫からは「ライブはキャンセルしろ」と言われてしまいました。ライブに行ってもお見舞いに支障があるわけではないのに……。私にとっての人生の楽しみや喜びを、夫はまるで価値のないことだと決めつけてきます。今回のことで、私は夫のなかにある「妻は夫に従うのが当たり前」という価値