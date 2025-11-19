子どもが小さかったころは家族そろって出かけていた家庭でも、中学生や高校生くらいになると、家族がべつべつに過ごす休日が増えるのではないでしょうか。子どもだけで出かけるとき、行き先や誰と行くかなどママが口を挟みにくい場合がでてくるかもしれません。ママスタコミュニティには、あるママから娘さんの休日についてこんな投稿が寄せられました。『休日に高校生の娘がひとりで映画に行った。なんか切ないよね。それともイマ