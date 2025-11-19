＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇18日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米国女子ツアーも、いよいよ今週20日から今季最終戦を迎える。勝てば年間女王という試合の組み合わせも発表された。【フォト集】ツアー初優勝者は超豪華なロレックスをゲット！ その細部まで見せてもらった今季のポイントランクによって決まった初日の組み合わせで、ランク2位の山下美夢有は同1位のジーノ・ティティクル（タイ）と