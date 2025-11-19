＜ダンロップフェニックストーナメント 事前情報◇18日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞ 今季、コーンフェリーツアーでプレーし、米ツアー昇格を勝ち取った平田憲聖は今大会がシーズン最終戦となる。2日前には、DPワールドツアーでプレーしていた同い年の中島啓太も米ツアーの出場権を獲得。「シーズン中も連絡を取り合っていたので嬉しいです」と互いに刺激を与え合っていたことを明かした。