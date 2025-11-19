浜松市浜名区の自動車整備の作業場で、男性の左太ももを棒状のもので殴打するなどしてけがをさせた疑いで、34歳の男が11月18日に逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、浜松市浜名区横須賀の自動車整備業の男（34）です。警察によりますと、男は11月6日、浜松市浜名区の自動車整備の作業場で、静岡県磐田市の男性（31）の左太ももを棒状のもので殴打するなどし、けがをさせた疑いが持たれています。 男は自動車整備の作