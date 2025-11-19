聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、柔道の団体戦が行われ、男子は３位決定戦で日本がウクライナを破り、銅メダルを獲得した。女子の日本は３位決定戦でトルコに敗れた。地元開催で感激ひとしお「何よりうれしい」男子の３位決定戦で、日本は１人目の水掫（もんどり）瑞紀（東海大）が敗れたが、深沢優斗（ＳＵＢＡＲＵ）、蒲生和麻（ＪＲ東日本）が連勝し、メダ