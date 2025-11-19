俳優の星野真里が１９日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。長女が筋肉が弱くなる先天性ミオパチーという難病を抱えているが、夫と、娘への対応での温度差を感じたエピソードを紹介した。この日は「うちの家族には障害がありまして。」というテーマで、障害者の子を持つ親や、きょうだい児らの本音を聞いた。星野は長女が障害を持っているが、夫との温度差を感じることはあるか？と聞かれ「若干、ありますよね」と切り出した。「