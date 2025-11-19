19日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが一時1.765％に上昇した。日本相互証券によると、2008年6月以来、約17年半ぶりの高さ。高市政権が検討する経済対策の規模が前年を上回るとの見方から、国債の増発による財政悪化の懸念が拡大。国債が売られ、利回りが上がった。