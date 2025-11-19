【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は18日、トランプ米大統領の強硬な移民対策を巡り、移民らに対して「極めて無礼なやり方で、暴力行為も伴って扱っている」と批判した。出身地である米国の人々に向けて「尊厳を持って扱う方法を模索しなければならない」と呼びかけた。バチカン公式メディアが報じた。教皇は入国者を決める権利は各国にあるとしながらも、長期間にわたって善良な生活を送ってきた移民らへの対応は「非常に憂慮