大阪府大阪市で痛ましい事件が発生した。淀川河川敷で同級生に暴行を加えたうえ、下着姿で川に入らせたとして、大阪府警は9月30日、10代の少年2人を傷害罪（刑法204条）と強要罪（同233条1項）の疑いで書類送検した。 被害にあったのは高校1年生の男子生徒（以下、Aさん）。「スパーリング」と称して顔や体を殴られ、全治約3週間のけがを負った。加害者の少年2人は容疑を認めており、現在は家庭裁判所での審判手続きが進め