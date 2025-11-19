【モデルプレス＝2025/11/19】Hey! Say! JUMPと蓮見翔（ダウ90000）がメインを務めるフジテレビ系バラエティー番組「いたジャン！」（毎週水曜24時15分〜24時45分）に、Travis Japanの松倉海斗、ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、少年忍者の檜山光成と久保廉、SpeciaLの松尾龍が参戦決定。11月26日からスタートする新企画「マッチメーカー」に出演する。【写真】JUMP山田涼介、後輩アイドルとばったり遭遇 豪華3ショット◆「いたジャン！」新