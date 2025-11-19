IR300 リアルアシストは、aune audioブランドのインイヤーモニター「IR300」を11月22日に発売する。価格はオープンで市場想定価格は21,300円前後。 aune audioとしてJasper以来の第二世代インイヤーモニター。新開発のガラス・シリコン複合振動板を使った10mmのダイナミックドライバーを採用した。ガラス素材とシリコンを配合した振動板で、硬質であるため変形しにくく、振動した際も