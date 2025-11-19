東京時間09:59現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20730.00（+447.00+2.20%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4071.50（+5.00+0.12%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物は小反発東京金は円安が支え