山尾志桜里元衆院議員が１９日までにＸ（旧ツイッター）を更新。大阪府の吉村洋文知事が１８日の定例会見で、８日の中国の薛剣駐大阪総領事のＸ（旧ツイッター）への投稿に「中国総領事は謝罪するべき」と語ったことに言及した。薛領事は８日に自身のＸで、高市早苗首相（６４）の台湾有事を巡る国会答弁に対し「汚い首は斬ってやる」と投稿（現在は削除）。吉村知事は会見で「薛剣総領事のＸでの発信、『汚い首を切ってやる』