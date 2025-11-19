こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4535」。おとめ座の方向、約5000万光年先にあります。きつく「S」字を描くように中心部を取り巻く渦巻腕（渦状腕）の様子が、精細に捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4535」（Credit: ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team）】渦巻腕に沿って数多く分布する赤色の斑点は、大質量星の放射する