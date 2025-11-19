日本学術会議は、政治分野で女性を増やすための制度改正や環境整備を行うよう、政党と国会に提案する「見解」を18日公表しました。日本学術会議の法学委員会ジェンダー法分科会などが公表した見解では、日本の現状について「意思決定における女性の参画が著しく少なく、この改善が喫緊の課題」だと指摘、「政治分野において男女比が均等になることは、経済、社会、教育、研究などほかの分野の女性参画を進めるためにも重要な課題」