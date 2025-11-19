ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官は18日、米FOXニュースのインタビューで、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補を12月のクリスマス前に指名するとの見通しを示した。現職のパウエル議長の任期は2026年5月まで。12月半ばにトランプ氏が3人の最終候補と会い「クリスマスの前に答えが分かることを期待している」と述べた。指名された候補は議会上院の承認を経て就任する。候補者に