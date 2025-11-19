帝国電機製作所はしっかり。１８日取引終了後、自己株式の取得を実施すると発表した。大株主の三菱電機モビリティが全保有株（１２８万６４００株）を売却する意向を示したため。取得方法はＴＯＢ。ＴＯＢ価格は１株２６８９円で買い付け予定数は１３０万株、買い付け期間は１１月１９日～１２月１７日。 出所：MINKABU PRESS