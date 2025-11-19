二日酔いの苦しさから逃れるために、朝からお酒を飲む「迎え酒」という行為があります。一時的に楽になったように感じられますが、実際には身体へさまざまな負担をかけています。ここではアルコールが体内でどのように代謝されるのか、その過程で何が起きているのかを詳しく解説します。迎え酒の真の影響を理解することで、適切な対処法を選択できるようになるでしょう。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平