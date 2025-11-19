【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ユニバーサル･スタジオ･ジャパンにて、11月19日から『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』が開幕する。これに先駆けて11月18日にプレスプレビューが開催され、ブランドアンバサダーの北村匠海が“超最幸”のクリスマスを満喫した。 ■北村匠海がパークの仲間たちと冬の開幕を賑やかにお祝い この冬、パークでは、「今日は自分で飾るんだ」をテ