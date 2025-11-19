星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は2026年1月5日〜4月24日の期間、「いちごフルステイ」を開催する。いちごのスパークリングワインやいちごのおつまみを堪能○いちご農園をイメージした空間がお出迎えレセプションには、いちごをイメージした赤や緑、白のドライフラワーをメインに装飾を施し、まるでいちご農園にいるかのような空間を演出する。農作業に使うアイテムも散りばめられた装飾の中には、座るこ