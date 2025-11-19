「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は、2026年1月1日〜2月28日の火・水曜日限定で「冬の絶景雪見露天」(2名1組16,500円)を開催する。○一面の雪景色と滝を望む露天風呂を独り占め八重九重の湯豪雪地・青森の秘境温泉で、大自然の静寂に包まれる冬の絶景雪見露天を今年も開催する。同プログラムでは、「八重九重(やえここのえ)の湯」を、1日1組限定の貸切で楽しめる。雪が降り積もる静寂の森が幻想的にライトア