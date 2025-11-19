19日10時現在の日経平均株価は前日比109.33円（0.22％）高の4万8812.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは636、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を86.24円押し上げている。次いでファストリ が33.69円、フジクラ が20.06円、リクルート が9.33円、第一三共 が7.82円と続く。 マイナス寄与度は108.