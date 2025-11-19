２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選最終節（１８日＝日本時間１９日）、Ｅ組首位のスペインは２位トルコと２―２の引き分けも１３大会連続のＷ杯出場を決めた。日本代表ＭＦ久保建英の同僚ＦＷミケル・オヤルサバル（Ｒソシエダード）の同点ゴールで負けを逃れた。スペイン紙「アス」は「歴史的な記録に並んだ」と報じ、スペインが公式戦３１試合無敗としてイタリアの持つ欧州記録に並んだという。Ｊ組のベルギーはリヒテンシュタイ