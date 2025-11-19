来季が７年契約の最終年となるエンゼルスのアンソニー・レンドン内野手（３５）の去就が注目されている。米老舗スポーツ誌「スポーツ・イラストレイテッド」（電子版）は１７日（日本時間１８日）に「エンゼルスは今オフにアンソニー・レンドンとの関係を断つ可能性がある」と報じた。レンドンは移籍６年目の今季、キャンプイン直前に左股関節の手術を受け、全休した。２０１９年のナショナルズのワールドシリーズ制覇に貢献