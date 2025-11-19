難民キャンプから負傷者を病院へ搬送する救急車＝18日、レバノン/Mohammad Zaatari/AP（CNN）レバノン南部のパレスチナ難民キャンプで18日、イスラエル軍による攻撃があり、レバノン保健省によれば、13人が死亡した。保健省によると、海岸都市サイダ郊外にある難民キャンプが攻撃を受けた。負傷者も出ている。救急車が近隣の病院へ負傷者を搬送しており、保健省は住民に献血を呼びかけている。国営メディアは、ドローン（無人機）