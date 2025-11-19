ミラクシア エッジテクノロジー（京都府長岡京市）は、マイコンの生産終了（EOL）に伴うシステム置き換え需要に対応し、要件定義工程を代行する新サービス「マイコンEOL対応『要件定義』サービス」を2026年1月下旬より提供開始します。ソースコードを提出するだけで、置き換えに必要な計画書や設計書を最短2週間で納品するスピード感が最大の魅力。「EdgeTech+AWARD2025」においてAI設計支援 優秀賞も受賞した注目のサービスです。