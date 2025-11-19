サンキュー耳鼻科クリニック（茨城県ひたちなか市）は、地域への感謝と元気を届けるチャリティーイベント「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」の第二回を2025年10月12日（日）に開催しました。会場のひたちなか市文化会館には約1,100名が来場し、ダンディ坂野さんや「ねば〜る君」など豪華ゲストによるステージや、多彩なホワイエ企画で大きな賑わいを見せました。 サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fe