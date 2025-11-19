£±ËÜ£±ËÜ¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¡¼¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¦¡¼¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤È¤«¨¡¨¡¡£À¾ËÜ·½¸ã¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ÈÀ¼¡¢²»¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤¢¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤È¤¨Á°È¾¤ÎÆÀÅÀ¤À¤í¤¦¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¤¿¸å¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¾ï¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ®¤µ¤ÇÒã¤¨¤ë¡£»î¹çÃæ¤Ë´¶¾ð¤ò²ò¤­Êü¤ÄÀ¾ËÜ·½¸ã¡ÊÃæ±û¡Ëphoto by SV.LEAGUEºò