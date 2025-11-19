佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。寒い朝が続いています。風が強かったり、雨が降ったりすると、気温の数字よりも一層寒く感じられます。中継で外で待機していますと、顔や手がかじかむようになりました。 「今季最低気温を更新」 朝の最低気温はすべての地域で10℃を下回りました。福岡市で8.2℃、久留米市で5.2℃、佐賀市で5.7℃と、今シーズン最も低い気