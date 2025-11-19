琴平警察署 19日未明、香川県琴平町で住宅火災がありました。けが人はいませんでした。 19日午前0時10分ごろ、香川県琴平町の住宅から火が出ているのに近くの住民が気付き、119番通報しました。 消防が約3時間後に火を消し止めましたが、木造平屋建ての母屋と木造2階建ての納屋、木造平屋建ての倉庫が全焼しました。 この家には女性（84）と長男（65）が暮らしていましたが、2人とも逃げ出して無事でした。 長男は