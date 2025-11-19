Hey! Say! JUMPが出演するフジテレビ系バラエティー『いたジャン！』では、26日、12月3日の放送に、Travis Japan・松倉海斗、ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介、少年忍者・檜山光成、久保廉、SpeciaL・松尾龍が参戦することが決定した。【写真】「GHOST」ジャケット写真その道に精通した“マッチメーカー”に“Hey! Say! JUMPにこんなハンデを与えたら一流の方々とも絶対白熱した戦いになる！”という対決をマッチメイクしてもらい、勝敗